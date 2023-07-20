Семилетний мальчик утонул во время купания в водоеме в Красноярском крае

В Назаровском районе Красноярского края во время купания в водоеме утонул семилетний мальчик. Организована проверка, сообщает региональное ГСУ СК России.

Трагедия произошла днем в четверг, 20 июля, на реке Сереж в поселке Степной. Предварительно установлено, что ребенок пришел на берег вместе с 10-летним братом и 16-летним дядей. В какой-то момент несовершеннолетние решили перейти реку вброд, но младший ребенок оступился, его подхватило течением, и он скрылся под водой.

Тело мальчика достал из воды мужчина, прибывший на помощь, пишет ИА KrasnoyarskMedia. По факту случившегося Следственный комитет организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

17 июля сообщалось, что в Алтайском крае погибли два мальчика 10 и 11 лет, которые ушли купаться на реку Чумыш без присмотра взрослых.