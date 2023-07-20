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Военный эксперт рассказал о преимуществах российского танка «Армата»

Капитан первого ранга Дандыкин назвал танк «Армата» будущим российских бронетанковых войск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в четверг, 20 июля, об особенностях российского танка Т-14 «Армата». По словам эксперта, машина задумывалась как танк четвертого поколения и была выпущена небольшой партией.

«Это танк с другими возможностями, в том числе он может управлять другими боевыми машинами. В нем и другая электронная начинка, и другая защищенность — гораздо более эффективная против противотанковых ракет. Leopard, Challenger и дорогой французский танк Leclerc по характеристикам, которые заложены в «Армате», уступают ей», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Дандыкин отметил, что рядом с «Арматой» можно поставить южнокорейский танк четвертого поколения. Но пока трудно понять, какие у него характеристики.

По мнению капитана первого ранга запаса, танк «Армата» является будущим российских бронетанковых сил.

«Сейчас там стоит новое орудие, но калибра 125 мм. Предполагается установка более мощного орудия — 152 мм. Это совсем другие возможности по уничтожению бронетехники противника. Я думаю, что над этим сейчас работают», — заключил эксперт.

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Накануне стало известно, что военные группировки «Юг» применяли в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата», передает RT. После выполнения боевой задачи российские танки были выведены с передовой линии, сообщает телеканал «360».

Ранее, 25 апреля, журналист британской газета The Sun Тарик Тахир сообщал, что восхищен возможностями российского танка Т-14 «Армата». Он написал о том, что танк оснащен мощной пушкой с дальностью стрельбы в пять миль. Особенно Тарик Тахир выделил характеристику машины, которая касается невидимости машины для радаров, — специальное стелс-покрытие.

Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки заявил изданию, что огневая мощь танка может опустошить города за считаные минуты.

В тот же день стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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