Поджигатель хозпостроек пострадал во время устроенного им пожара в Приангарье

В Качугском районе Иркутской области в процессе поджога хозпостроек пострадал мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел вечером 19 июля в поселке Качуг. В ведомство информация поступила от очевидцев.

К моменту прибытия спасателей на улице Ленский Расстрел горели баня и сарай, существовала угроза перехода огня на жилой дом. На месте происшествия был обнаружен 55-летний мужчина, получивший поверхностные ожоги. Его госпитализировали.

Как выяснилось, пострадавший оказался поджигателем, пишет IrkutskMedia. Он использовал легковоспламеняющуюся жидкость, но она попала на его одежду и воспламенилась.

В тушении были задействованы шесть человек и две автоцистерны.