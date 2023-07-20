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Посольство Исландии приостановит деятельность в Москве с 1 августа

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Фото: commons.wikimedia.org
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Временный поверенный в делах Исландии Магнус Ханессон 20 июля официально уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве.

Так, посольство приостановит деятельность с 1 августа 2023 года.

«Министр иностранных дел Исландии (Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир) приняла решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа», — сказано в сообщении МИД Исландии, опубликованном на сайте.

Ханессон продолжит исполнять свои функции из Рейкьявика, уточнили в министертве.

Вместе с тем в исландском ведомстве указали на то, что решение приостановить деятельность посольства в Москве «не означает разрыва дипломатических отношений» с РФ. Исландия уделит внимание вопросу о возобновлении деятельности посольства, «как только позволят условия».

«Это нелегкий шаг, поскольку Исландия всегда поддерживала близкие взаимоотношения с российским народом <...>. Однако в текущей ситуации нашему небольшому министерству содержать посольство в Москве невыгодно. Я надеюсь, что через какое-то время условия позволят взаимодействовать с РФ на нормальной и взаимовыгодной основе <...>», — заявила глава МИД Исландии.

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О решении временно закрыть посольство Исландии в России стало известно 9 июня. Кроме того, власти республики обратились к Москве с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства.

В свою очередь, в МИД РФ отметили, что Россия соответствующим образом отреагирует на решение Исландии понизить уровень дипотношений с Москвой и будет учитывать это в дальнейшем. В российском ведомстве также подчеркнули, что антироссийские действия Исландии рушат весь комплекс взаимодействия двух стран, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве.

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