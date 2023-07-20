Уголовное дело возбуждено после схода двух вагонов в Приморском крае

Уголовное дело возбуждено по факту схода двух вагонов в Приморском крае, сообщает в четверг, 20 июля, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по <…> ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел ранее в этот день на станции Мыс Чуркин во Владивостоке.

«Тепловоз столкнулся с вагонами, находившимися на соседнем пути, в результате чего произошел сход двух вагонов», — отмечено в пресс-релизе.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося. Расследование продолжается.

17 июля стало известно о том, что в Жамбылской области Казахстана с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. ЧП случилось на железнодорожном участке Турксиб — Шу. Был нарушен график движения пассажирских поездов.