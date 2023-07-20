В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух регионах страны. Об этом 20 июля свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Согласно карте, в красной зоне находятся Днепропетровская и Харьковская области. Также под потенциальный удар попадают подконтрольные Киеву районы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Ранее 20 июля сообщалось, что взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины. В течение 20 минут информация о взрывах поступала из Сумской, Николаевской и Одесской областей. Незадолго до этого на юго-западе республики объявлялась воздушная тревога.

Тогда же сообщалось о взрывах в Одессе. В Сумах также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).