Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск указал на нестабильность в мировой экономике
Мир
Шмыгаль назвал популизмом желание Польши продлить запрет на ввоз зерна
Мир
Власти Ирака объявили посла Швеции в Багдаде персоной нон грата
Мир
На Украине пожаловались на нежелание США давать деньги вместо оружия
Мир
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Мир
WP сообщила о начале применения Украиной кассетных боеприпасов из США
Общество
В Москве до конца дня ожидаются дожди и гроза
Общество
Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ
Общество
В Иркутске задержали вооруженного ножом похитителя шоколада
Мир
Вице-премьер Украины раскритиковала запрет Польши на ввоз украинского зерна
Авто
Дилеры привезли в Россию корейские кроссоверы SsangYong Tivoli
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о блокировке 32 млн т зерна на Украине
Армия
Минобороны сообщило о нанесении ударов возмездия в районах Одесской области

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух регионах страны. Об этом 20 июля свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Согласно карте, в красной зоне находятся Днепропетровская и Харьковская области. Также под потенциальный удар попадают подконтрольные Киеву районы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
Сергей Шойгу констатировал превосходство России в эффективности и разнообразии этого вида вооружений

Ранее 20 июля сообщалось, что взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины. В течение 20 минут информация о взрывах поступала из Сумской, Николаевской и Одесской областей. Незадолго до этого на юго-западе республики объявлялась воздушная тревога.

Тогда же сообщалось о взрывах в Одессе. В Сумах также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023