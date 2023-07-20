Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

В центральной части Крыма силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник, сообщил в четверг, 20 июля, глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram–канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в этот день Аксенов сообщил о гибели девочки-подростока 2008 года рождения в результате атаки беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма. Он также отметил, что повреждено четыре административных здания. СК РФ приступил к расследованию атаки и поиску причастных к преступлению.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно посылают на территорию Крыма беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Так, 18 июля, Минобороны России заявило, что киевский режим пытался осуществить террористическую атаку на Крым с применением 28 беспилотников. Все дроны потерпели крушение, не достигнув цели. Пострадавших и разрушений не было.