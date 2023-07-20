Тело пропавшего пять дней назад мальчика нашли в реке в Алтайском крае

Мальчика, масштабные поиски которого велись в Алтайском крае, нашли мертвым в реке. Об этом 20 июля сообщила группа «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Погибшему ребенку было 13 лет. Отмечается, что к поискам Александра П. привлекли около 70 волонтеров, которые прошли не менее 350 км.

О причинах смерти мальчика не сообщалось.

По данным источника «Известий», мальчик ушел из дома в городе Бийск вечером 15 июля после ссоры с отчимом. В полицию обратилась мама подростка.

По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).