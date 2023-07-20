МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска

Российские военные минувшей ночью нанесли новые удары возмездия, которые затронули места производства и хранения украинских катеров-дронов. Об этом 20 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области», — рассказал Конашенков.

Также в районе Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все объекты, по которым наводилась цель, удалось успешно поразить.

В свою очередь, средствам противовоздушной обороны (ПВО) за сутки удалось перехватить семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских войск, добавил представитель ведомства.

Ранее, 19 июля, в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения российским дроном-камикадзе «Упырь» катера ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области. На видео показано, как оператор беспилотника сначала выследил вражескую цель на приборе, после чего направил в нее FPV-дрон для поражения.

До этого, 24 апреля, Конашенков сообщил, что Киев попытался атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами, все аппараты уничтожены. Все катера противника уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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