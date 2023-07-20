Шмыгаль назвал популизмом желание Польши продлить запрет на ввоз зерна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июля заявил, что намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна — это недружественный и популистский шаг.

«В это критическое время Польша намерена продолжать блокировать экспорт украинского зерна в ЕС (Евросоюз — Ред.). Это недружественный и популистский шаг», — написал он на своей странице в Twitter.

Шмыгаль отметил, что решение Варшавы серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Киева.

Также премьер-министр призвал страны-партнеры Украины и Еврокомиссию (ЕК) обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна.

Вопросы о вывозе зерна начали поднимать после того, как 17 июля по решению России прекратила свое действие зерновая сделка. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться к выполнению продовольственного соглашения при выполнении обязательств перед российской стороной.

19 июля Минобороны РФ сообщило, что начиная с 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к странам ЕС и попросил их увеличить транспортировку украинского зерна через свою территорию.

Также 17 июля министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Роберт Телюс сообщил, что страны Центральной и Восточной Европы попросят Евросоюз продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции после 15 сентября. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно.

15 апреля этого года Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других украинских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

После этого запрет на импорт украинского зерна еще продлевался Еврокомиссией и Евросоюзом до 15 сентября текущего года.