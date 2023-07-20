Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск указал на нестабильность в мировой экономике
Мир
Шмыгаль назвал популизмом желание Польши продлить запрет на ввоз зерна
Мир
Власти Ирака объявили посла Швеции в Багдаде персоной нон грата
Мир
На Украине пожаловались на нежелание США давать деньги вместо оружия
Мир
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Мир
WP сообщила о начале применения Украиной кассетных боеприпасов из США
Общество
В Москве до конца дня ожидаются дожди и гроза
Общество
Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ
Общество
В Иркутске задержали вооруженного ножом похитителя шоколада
Мир
Вице-премьер Украины раскритиковала запрет Польши на ввоз украинского зерна
Авто
Дилеры привезли в Россию корейские кроссоверы SsangYong Tivoli
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о блокировке 32 млн т зерна на Украине
Армия
Минобороны сообщило о нанесении ударов возмездия в районах Одесской области
Сюжет:

Шмыгаль назвал популизмом желание Польши продлить запрет на ввоз зерна

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июля заявил, что намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна — это недружественный и популистский шаг.

«В это критическое время Польша намерена продолжать блокировать экспорт украинского зерна в ЕС (Евросоюз — Ред.). Это недружественный и популистский шаг», — написал он на своей странице в Twitter.

Шмыгаль отметил, что решение Варшавы серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Киева.

Также премьер-министр призвал страны-партнеры Украины и Еврокомиссию (ЕК) обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна.

Зернистый путь: Киев ищет способ обойтись без сделки с Москвой
Сможет ли Украина найти альтернативный маршрут экспорта своих товаров

Вопросы о вывозе зерна начали поднимать после того, как 17 июля по решению России прекратила свое действие зерновая сделка. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться к выполнению продовольственного соглашения при выполнении обязательств перед российской стороной.

19 июля Минобороны РФ сообщило, что начиная с 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к странам ЕС и попросил их увеличить транспортировку украинского зерна через свою территорию.

Также 17 июля министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Роберт Телюс сообщил, что страны Центральной и Восточной Европы попросят Евросоюз продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции после 15 сентября. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно.

15 апреля этого года Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других украинских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

После этого запрет на импорт украинского зерна еще продлевался Еврокомиссией и Евросоюзом до 15 сентября текущего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023