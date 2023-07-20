Эксперт НОМ Шаповалов усомнился в прозрачности почтового голосования в Испании

Применение почтового голосования в Испании говорит об архаичности системы выборов в стране и создает большие сомнения в прозрачности процедуры. Об этом 19 июля заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ) Владимир Шаповалов в преддверии предстоящих парламентских выборов.

Внеочередные парламентские выборы в Испании намечены на 23 июля.

По словам Шаповалова, Испания, как и многие страны Запада, применяет архаичную форму голосования — голосование по почте, злоупотребляя им. Эксперт подчеркнул, что данный вид голосования практически не дает возможности контролировать ход его проведения и чистоту подведения итогов.

Принять участие в голосовании по почте может любой избиратель без каких-либо серьезных на то причин. Речь идет как об избирателях, находящихся на территории страны, так и о тех гражданах, которые пребывают за ее пределами.

«Сам факт применения почтового голосования в Испании — стране, относящейся к Евросоюзу, удивителен и говорит об архаичности системы выборов в стране. Важно заметить, что именно страны ЕС претендуют на высокие стандарты при проведении выборов, постоянно критикуя прогрессивную организацию избирательного процесса в России», — указал он.

Замдиректора МПГУ, напомнил, какой «простор для нарушений» был создан на выборах президента США в 2020 году, когда республиканцы с демонстрацией конкретных цифр вполне обоснованно заявляли, что происходил массовый вброс голосов.

Как отметил эксперт, настоящее и будущее стоит за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), которое сейчас активно развивается в России. Технология ДЭГ, по его словам, позволяет решить те проблемы, которыми объясняется применение почтового голосования.