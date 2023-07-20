Большегрузам запретили проезд по Старому мосту в Астрахани

В Астрахани Старый мост закрыли для большегрузных автомобилей. Ограничения будут действовать до конца сентября. Об этом говорится в распоряжении городской администрации.

Причина — разрушение дорожного полотна в летнее время под весом многочисленных фур. «Астрахань-24» уточняет, что Старый мост только в этом году ремонтировали дважды.

Власти призывают автомобилистов и руководителей транспортных компаний соблюдать правила дорожного движения и ограничения в соответствии с дорожными знаками и отказаться от использования для движения грузовиков совмещенный железнодорожный мост через Волгу.

Ранее, в мае, под Астраханью открыли двустороннее движение по мосту через ерик Белый Ильмень. Завершающий этап реконструкции моста, соединяющего Красноярский и Володарский районы с Астраханью, начался в марте.