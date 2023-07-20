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МИД РФ ввел уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

МИД: в ответ на политику Лондона Москва вводит уведомительный порядок передвижения британских дипломатов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В отношении сотрудников британских дипломатических миссий введен уведомительный порядок передвижения по территории России. Об этом 20 июля сообщил МИД РФ.

«Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудникам посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге требуется за пять рабочих дней уведомлять о поездках за пределы 120-километрвоой зоны свободного передвижения. Уведомление должно содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки.

Требования не распространяются на посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генерального консула.

«Вновь подчеркнули британской стороне, что любые ее усилия, нацеленные на продолжение деструктивной линии в международных и двусторонних делах, попытки демонизировать нашу страну, осложнить работу российских загранучреждений неизбежно получат решительный ответ», — заявили в МИДе.

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О принятом решении МИД РФ уведомил временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда, который был вызван 20 июля.

Ранее, 18 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим использует поставляемое Лондоном оружие, для того чтобы убивать и калечить людей, что делает Великобританию соучастницей украинских преступлений. Она подчеркнула, что антироссийские санкции Великобритании, введенные 17 июля, являются нелегитимными рестрикциями, демонстрирующими псевдогуманизм Лондона.

17 июля стало известно, что Великобритания внесла 14 новых позиций в антироссийский санкционный список. Посольство РФ в Лондоне, в свою очередь, назвало юридически ничтожным решение правительства Великобритании расширить санкции против России.

До этого, 12 июля, сообщалось, что Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере £50 млн (около ­­$65 млн). Уточнялось, что данные средства будет направлены на ремонт военного оборудования и создание военного реабилитационного центра на Украине.

8 июля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит оказывать Украине военную помощь, предоставляя тяжелые боевые танки и оружие большой дальности.

Британские власти поддерживают Украину на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, в связи с чем вводят антироссийские санкции. В марте в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически обнулились.

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