Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья до конца 2025 года

Действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья в России продлено до конца 2025 года. Соответствующий указ 20 июля подписал президент России Владимир Путин.

Срок действий спецмер продлевается с 31 декабря 2023 года до 31 декабря 2025-го.

Указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности РФ был подписан 8 марта 2022 года. Документ требует обеспечить запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, перечень которых установит кабмин. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производятся гражданами для личных нужд.

Также президент поручил правительству определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз определенных продукции и сырья.

В тот же день Путин подписал закон об антикризисных мерах. Таким образом, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.

20 июля 2023 года стало известно, что Евросоюз продлил на шесть месяцев действие всех экономических санкций в отношении РФ — до 31 января 2024 года. Санкции первый раз были введены 1 августа 2014 года, с тех пор они продлевались каждые полгода на основании утверждения об «отсутствии прогресса в исполнении Минских соглашений».

До этого, 16 июня, Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.