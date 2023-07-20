На Украине пожаловались на нежелание США давать деньги вместо оружия

Вашингтону проще давать вместо денег Киеву оружие, пожаловался глава украинского минфина Сергей Марченко 20 июля в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

Министр связал это с тем, что прямое финансирование Украины вызовет непонимание со стороны американских избирателей.

«США удобнее давать нам оружие, (реактивные системы залпового огня) HIMARS, ракеты — всё, что угодно, но не (финансовые) средства», — сказал он.

По его словам, американские избиратели не понимают, почему США должны содержать население Украины.

Марченко указал, что в 2023 году Киев получил финансовую помощь на более чем $23 млрд.

«Плановая цифра у нас — $42,4 млрд», — сказал он.

По мнению министра, единственный риск — это бюджет сектора безопасности и обороны.

«Я не могу вам сказать, к сожалению, сколько непокрытых расходов там есть. Это самая большая зона риска. И я не могу вам сказать, какая может возникнуть дополнительная потребность в расходах в этих секторах», — высказался глава ведомства.

Также он указал, что Киев отчитывается «за каждый потраченный доллар». По его словам, на Украине действует специальный офис инспекторов США, которые изучают данный вопрос.

Накануне в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут, в частности, четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

15 июля США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

31 мая стало известно, что Пентагон заключил контракт с Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard на сумму $118,3 млн в рамках помощи Украине. Поставка планируется в мае 2024 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.