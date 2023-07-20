Молокоперерабатывающий завод построят под Рязанью за 3,5 млрд рублей

В Рязанской области до конца 2023 года начнется строительство молокоперерабатывающего комплекса. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали региональная Корпорация развития и компания «Нэк Дейри Прайват Лимитед».

Инвестор планирует вложить в проект 3,5 млрд рублей. Со своей стороны, власти предоставят ему сопровождение реализации проекта, помощь в вопросах взаимодействия с органами власти, организации и проведении переговоров с ресурсоснабжающими организациями, оформлении документов на получение господдержки, уточняет 62INFO.ru.

Возводить комплекс будут в два этапа: первый начнется в этом году и завершится в 2025 году, а второй пройдет в 2026–2027 годах.

На предприятии будут изготавливать молочную продукцию и лактоферрин. На начальном этапе мощность переработки будет 100 т молока в сутки. После запуска предприятия появится 160 рабочих мест, уточняет РИА «7 новостей».