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Около 5 тыс. веников заготовят в Липецкой области для подкормки зверей

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В Липецкой области специалисты заготовят 4,5 тыс. веников для подкормки зайцев, косуль и оленей в зимний период. Работы проведут сотрудники регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов, а также ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».

В управлении рассказали, что подкормка диких животных — одно из основных мероприятий для решения задач, в том числе по спасению животных от нехватки кормовой базы в трубные периоды года, по привлечению животных в определенные участки угодий, где легче их охранять, по предотвращению потрав сельскохозяйственных или лесных культур, пишет GOROD48.

Планируется заготовить веники из веток березы, осины, дуба, ивы, липы, рябины, тополя. Также специалисты нарежут «деликатесные» для животных пучки крапивы. Их опустят в раствор соли 15–20%, затем хорошо просушат и будут хранить под навесом в сухом месте до холодного времени года.

Lipetskmedia пишет, что зимой из-за постоянных оттепелей и морозов снег в лесу превращается в лед. Животным сложно добыть из-под наста сухую траву или опавшие листья. По этой причине во всех заказниках Липецкой области устанавливаются кормушки с сеном и кусками соли. Вокруг них развешивают соленые веники и пучки сухой крапивы. На кабаньих тропах рассыпают горох, перемешанный с овсом.

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