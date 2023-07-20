В Москве до конца дня ожидаются дожди и гроза

В Москве в ближайшие часы и до 21:00 20 июля ожидаются кратковременные дожди и гроза, информирует городское хозяйство столицы со ссылкой на синоптиков.

«Возможны порывы ветра до 15 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что москвичам ждать резкого потепления в ближайшее время не стоит. По его словам, температура воздуха в Москве будет чуть ниже климатической нормы. 20 июля прогнозируется +18...+23 градуса, 21 и 22 июля — примерно так же. 23 и 24 июля, подчеркнул Вильфанд, температура еще немного упадет — до +17...+22 градусов.

Ранее в этот день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин в разговоре с «Известиями» предупредил, что ближайшие выходные в столице будут прохладными и дождливыми.