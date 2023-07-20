Карта спецоперации на Украине 20 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 июля можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС России продолжили нанесение ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одесской области. Кроме того, в Николаеве были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Также в течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

На донецком направлении были успешно отражены 16 атак противника. В ходе боев уничтожены более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б». Также были уничтожены два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ

На купянском направлении уничтожена живая сила и техника ВСУ. В Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На краснолиманском направлении в течение суток были отражены две атаки противника. Также в районе населенного пункта ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении отражены две атаки противника. Также были скопления живой силы и техники ВСУ. На запорожском направлении также было нанесено огневое поражение подразделениям украинских сил. Потери противника на данных направлениях составили до 170 военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Жители региона отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о проведении СВО принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск.