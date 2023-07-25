Реклама
Прямой эфир
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Общество
Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей
Мир
Водитель протаранившего толпу протестующих авто задержан израильской полицией
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни
Общество
Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Мир
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Политика
Путин подписал закон о запрете смены пола
Происшествия
Власти сообщили о попавшей под обстрел скорой помощи под Херсоном
Сюжет:

26 июля — День парашютиста: история возникновения праздника

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый год 26 июля профессионалы и любители парашютного спорта из России отмечают свой праздник — День парашютиста. В 2023 году он выпадает на среду. О том, как в СССР стали популярны прыжки с парашютом и кто придумал современную конструкцию этого устройства, читайте в материале «Известий».

День парашютиста в 2023 году — история

День парашютиста — неофициальный, но широко известный среди поклонников этого экстремального спорта праздник. Он отмечается в память о первых показательных прыжках советских летчиков, совершенных 26 июля 1930 года.

В тот день командир бригады Военно-воздушных сил СССР Леонид Минов на глазах у восхищенных наблюдателей успешно приземлился после прыжка на аэродроме под Воронежем. Его пример побудил нескольких летчиков попробовать повторить этот трюк. Это событие стало началом бурного развития парашютного спорта в Советском Союзе.

Уже в 1931 году прыжки с парашютом стали осваивать женщины. Одной из первых парашютисток была Лидия Кулешова. В 1933 году она участвовала в массовом десанте из 62 человек, который стал частью парада в первый День авиации СССР.

Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту
60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом

Современный вариант парашюта разработал российский инженер Глеб Котельников. В 1910 году он был зрителем на Всероссийском празднике воздухоплавания в Санкт-Петербурге. Во время показательных выступлений самолет, которым управлял известный летчик Лев Мацкевич, развалился в воздухе, и пилот погиб. Это трагическое событие побудило Котельникова создать средство эвакуации для авиаторов.

В 1911 году он спроектировал металлическую коробку с мощными пружинами и парашютом внутри, которая надевалась на спину как рюкзак. В экстренной ситуации человек дергал за кольцо, коробка открывалась и выбрасывала купол.

Свое изобретение Котельников назвал РК-1 (русский, Котельникова, первый) и попытался его запатентовать. В России у него это не получилось, однако разработку тепло приняли во Франции. После Первой мировой войны было создано еще несколько моделей РК, которые получили серьезные улучшения. Например, мягкий ранец и разделенные на две половины стропы.

В 1926 году Котельников передал все свои изобретения советскому руководству, и дальнейшим улучшением парашюта занялись инженеры конструкторских бюро.

День парашютиста в 2023 году — поздравления

Поздравить парашютиста с профессиональным праздником можно, приобщившись к его увлечению. Для этого необязательно прыгать самому, достаточно составить спортсмену компанию, понаблюдав за ним с земли. Также можно съездить со знакомым парашютистом в специализированный магазин и выбрать новое снаряжение или просто послушать, как человек рассказывает о небе и чувстве свободного падения.

Хорошим подарком для парашютиста будет сертификат на прыжок, полет на параплане или пробное занятие по кайтсерфингу (катание на доске с парашютом).

День парашютиста в 2023 году — мероприятия

В День парашютиста проходят различные шоу, показательные прыжки, мастер-классы и тренинги. Опытные спортсмены демонстрируют свое мастерство во всех парашютных дисциплинах, а новички получают возможность эффектно дебютировать. Для школьников и студентов организуют лекции о парашютном спорте и его истории.

На высокой чистоте: как надувная оболочка поможет приземлить МКС
Российские ученые разработали технологию увода космических объектов с орбиты

Ранее «Известия» рассказали о традициях празднования Дня этнографа в России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023