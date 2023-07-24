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События недели в фотографиях: ливни в Москве, пожары на Родосе

Что важного произошло в мире за последние дни
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Крымский мост. Крымский мост получил повреждения из-за атаки ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами ВСУ. Автомобильное движение временно остановили.
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На Крымский мост была совершена террористическая атака беспилотными катерами ВСУ. Автомобильное движение было быстро восстановлено. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий».
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Сотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
«Троица» Андрея Рублева была перевезена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря
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Торжественный запуск тематического поезда «Мода».
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
На Сокольнической линии Московского метрополитена был запущен тематический поезд «Мода»
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Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке впервые встретились друг с другом
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Московского зоопарка
Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке впервые встретились друг с другом
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Annual census of the swan population along section of the River Thames by swan uppers, Shepperton near Windsor
Фото: REUTERS/Toby Melville
На Темзе в Великобритании была проведена традиционная перепись королевских лебедей
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На Москву обрушились небывало сильные ливни, которые привели к временному подтоплению отдельных улиц
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Корабли ВМФ РФ и Китая на совместных учениях России и Китая в Японском море. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Корабли ВМФ РФ и Китая вышли на совместные учения в Японском море
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков, оператор Дмитрий Шиков и корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский получили ранения
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На курортном острове Родос бушуют лесные пожары (фото сделано с самолета). По прогнозам метеорологов, на следующей неделе жара продолжится с небольшими колебаниями. В среду ожидается новый пик с температурой около 46 градусов на юге Греции
Фото: Getty Images/Christophe Gateau
Из-за лесных пожаров на греческом курортном острове Родос была проведена эвакуация нескольких тысяч отдыхающих. По прогнозам метеорологов, ожидается жара до 46 градусов по Цельсию
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Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой. Пострадали несколько десятков человек. На втором этаже есть заблокированные люди.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Пострадало несколько десятков человек, четверо сотрудников ТЦ погибли
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22 июля 2023 г., Израиль, Иерусалим: израильские протестующие маршируют по шоссе в знак протеста против планов правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по капитальному ремонту судебной системы. Протестующие планируют разбить лагерь в Центральном парке Иерусалима возле израильского парламента (Кнессет), где в понедельник правительство проголосует за реформы
Фото: Getty Images/Ilia Yefimovich
В Израиле продолжились протесты против планов правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по реформе судебной системы
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Конкурс по приготовлению лучшей авторской окрошки в рамках фестиваля «Русская кухня» в Измайловском кремле
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Конкурс на лучшую окрошку прошел в рамках фестиваля «Русская кухня» в Измайловском кремле в Москве
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