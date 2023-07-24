События недели в фотографиях: ливни в Москве, пожары на Родосе
События недели в фотографиях: ливни в Москве, пожары на Родосе
2023-07-19 09:57:37
2023-07-19 09:57:37
2023-07-19 09:57:37
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
Что важного произошло в мире за последние дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На Крымский мост была совершена террористическая атака беспилотными катерами ВСУ. Автомобильное движение было быстро восстановлено. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий».
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
«Троица» Андрея Рублева была перевезена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря
На весь экран
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
На Сокольнической линии Московского метрополитена был запущен тематический поезд «Мода»
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Московского зоопарка
Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке впервые встретились друг с другом
На весь экран
Фото: REUTERS/Toby Melville
На Темзе в Великобритании была проведена традиционная перепись королевских лебедей
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На Москву обрушились небывало сильные ливни, которые привели к временному подтоплению отдельных улиц
На весь экран
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Корабли ВМФ РФ и Китая вышли на совместные учения в Японском море
На весь экран
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков, оператор Дмитрий Шиков и корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский получили ранения
На весь экран
Фото: Getty Images/Christophe Gateau
Из-за лесных пожаров на греческом курортном острове Родос была проведена эвакуация нескольких тысяч отдыхающих. По прогнозам метеорологов, ожидается жара до 46 градусов по Цельсию
На весь экран
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Пострадало несколько десятков человек, четверо сотрудников ТЦ погибли
На весь экран
Фото: Getty Images/Ilia Yefimovich
В Израиле продолжились протесты против планов правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по реформе судебной системы
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Конкурс на лучшую окрошку прошел в рамках фестиваля «Русская кухня» в Измайловском кремле в Москве
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.