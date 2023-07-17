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Один человек погиб и около 60 пострадали в ДТП с автобусом в Чехии

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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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На юго-востоке Чехии на скоростной автотрассе близ города Брно в результате столкновения двух автобусов один человек погиб и 60 получили травмы различной степени тяжести. Об этом 17 июля сообщила журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных страны Гана Албрехтова.

Один из автобусов возвращался в Чехию с туристами из Венгрии. В него врезался следовавший за ним автобус, его водитель погиб. Предполагают, что он умер за рулем от инфаркта. Причиной, вызвавшей резкое ухудшению его здоровья, могла стать сильная жара.

«Столкновение двух автобусов произошло на третьем километре скоростной автотрассы D2 в направлении к городу Брно. Погиб водитель одного из автобусов. Пострадали 60 человек», — отметила она.

По ее словам, 13 человек получили тяжелые травмы, а 47 — легкой и средней степени тяжести.

Албрехтова сообщила, что общее количество пассажиров, находящихся в автобусах, составляло 70 человек.

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До этого, 7 июля, сообщалось об аварии двух автобусов в Нью-Йорке. В результате пострадали по меньшей мере 81 человек. Двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и столкнулся с городским автобусом. Никто из пострадавших не получил травм, угрожающих жизни. 18 пассажиров были госпитализированы, еще 63 получили медицинскую помощь на месте.

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