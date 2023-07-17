Школу-сад в якутском селе Абага достроят до конца года
В селе Абага Амгинского улуса Республики Саха (Якутия) до конца года планируют достроить новую школу-сад. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 70%. В работах задействовано 52 человека и 12 единиц техники, отставаний от графика нет.
Согласно проекту, одноэтажное здание детсада будет соединено с двухэтажной школой коридором и пищеблоком. Школа будет рассчитана на 150 мест, детский сад — на 75, пишет ИА YakutiaMedia.
Сдать школу-сад планируется в декабре 2023 года. Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие образования в Республике Саха (Якутия)», регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».