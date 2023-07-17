Проверку организовали по факту падения ребенка из окна на Камчатке
В Камчатском крае организована проверка по факту падения из окна второго этажа пятилетнего мальчика. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 16 июля, в жилом доме в городе Вилючинске. По предварительным данным, пятилетний мальчик пускал мыльные пузыри из окна, поскользнулся и выпал на улицу с высоты второго этажа.
Пострадавшего доставили в больницу. Он получил различные травмы, пишет ИА KamchatkaMedia. Информация о состоянии ребенка не приводится.
По факту случившегося СУ СКР по региону организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее в июле похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его нетрезвые родители спали.