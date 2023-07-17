Детскую музыкальную академию откроют в Тамбовской области

Всероссийская детская академия откроется на базе школы искусств в музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка» в Уваровском районе, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram.

«Уверен, что в ближайшем будущем Всероссийская детская академия искусств сможет экспортировать образовательные услуги за рубеж. Мы готовы принимать одаренных детей со всего мира, ведь талант не знает границ», — сказал глава региона, его слова приводит ИА «Абирег».

Егоров также заявил, что учебное заведение уже достигло соглашения с ведущими музыкальными вузами страны. Среди его партнеров — Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского и другие крупные заведения страны.

По информации ИА «ОнлайнТамбов.Ру», на капремонт и оснащение школы выделили более 65 млн руб. Из них 33,5 млн рублей — средства из федерального бюджета, остальное — областные и местные средства.

Школа откроет свои двери уже в этом году. Ее отремонтировали к 150-летию великого русского композитора С. В. Рахманинова. В Тамбовской области в честь юбилея проходят масштабные торжества.