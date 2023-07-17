СК возбудил дело по факту гибели полуторагодовалого мальчика на реке Ингоде

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели полуторагодовалого мальчика на реке Ингоде. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла 16 июля в районе поселка Новокручининский Читинского района. Следствие полагает, что 42-летняя женщина с пятью детьми отдыхала на необорудованном пляже реки Ингода и оставила на несколько минут своего полуторагодовалого сына без присмотра.

Через некоторое время женщина заметила, что ребенка нет рядом, и попыталась разыскать его самостоятельно. После безуспешных поисков она обратилась в правоохранительные органы, пишет ИА ChitaMedia.

17 июля тело мальчика было найдено. Он утонул. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В СК отмечают, что на теле ребенка признаков насильственной смерти не зафиксировано. Для установления точной причины будет проведена судебная медицинская экспертиза.

17 июля сообщалось, что в Алтайском крае погибли два мальчика 10 и 11 лет, которые ушли купаться на реку Чумыш без присмотра взрослых.