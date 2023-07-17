В РАСПП объяснили выход РФ в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

Выход России в тройку крупнейших торговых партнеров Индии стал результатом сочетания нескольких факторов, среди которых снижение товарооборота Индии и ОАЭ, увеличение поставок российской нефти. Об этом рассказал «Известиям» 17 июля председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Накануне «РИА Новости», ссылаясь на расчеты, проведенные на основе данных министерства торговли и промышленности Индии, сообщило, что Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев 2023-го достиг $27,1 млрд.

«Во-первых, в топ-3 Россия потеснила Объединенные Арабские Эмираты, товарооборот которых с Индией снизился на 11%, до $ 24,2 млрд. Это, кстати, общий тренд для большинства партнеров Индии. <…> При сохранении такой динамики выход в лидеры по товарообороту вполне реален уже по итогам года, а тем более в будущем», — отметил Манкевич.

Во-вторых, росту российско-индийского товарооборота способствует увеличение поставок российской нефти в Индию, подчеркнул эксперт.

«Иных предпосылок для такого роста (в 3,9 раза, до $ 26,5 млрд) просто нет. Напомню, что в текущем году доля российской нефти импортных закупках Индии впервые перевалила за 40%, тогда как до начала специальной военной операции на долю российских экспортеров приходилось около 10% поставок», — уточнил он.

В-третьих, по его словам, импортеры РФ понемногу находят, что можно покупать в Индии.

«Очевидно, это результат российских-индийских деловых форумов, а также бизнес-миссий в Индию, организованных РЭЦ и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Хотя, конечно, тут еще предстоит огромный объем работы, так как российский импорт из Индии вырос в 2,6 раза, до $639 млн, и в целом структура торговли крайне несбалансированная», — добавил председатель РАСПП.

Он отметил, что показатель товарооборота между двумя странами продолжит расти, во-первых, за счет той же нефти. Во-вторых, росту товарооборота поспособствует вовлечение юаня в российско-индийскую торговлю, считает эксперт.

«Еще один фактор тоже связан с Китаем. Нынешний курс юаня к рублю не слишком способствует российскому импорту из КНР, поэтому вполне вероятно, что российские импортеры будут более активно искать альтернативу в Индии. К тому же нет ничего плохого в диверсификации поставщиков, и я думаю, что индийские промышленники готовы предложить российскому бизнесу что-то интересное», — сказал Манкевич, уточнив, что в настоящее время Индия как никогда заинтересована в росте экспорта, который в июне обрушился на 22% в годовом исчислении, до $32,97 млрд (самый низкий показатель с октября 2022-го).

Еще одним фактором, который поспособствует росту российско-индийского товарооборота, он назвал развитие и бесперебойное функционирование международного транспортного коридора Север – Юг.

Как объяснил Манкевич, из РФ экспортируется сырая нефть, удобрения, нефтепродукты, алмазы, драгоценные и полудрагоценные камни, в то время как из Индии — морепродукты, продукция фармакологии, химикаты, в небольших количествах продукция металлургии и телекоммуникационное оборудование.

«Тут же можно отметить и потенциальные точки роста. Что касается индийского экспорта, то рост возможен за счет поставок промышленного, горнодобывающего и нефтеперерабатывающего, пищевого, полиграфического оборудования, автокомпонентов, медицинского оборудования, а также электроники и текстиля. Хотя Россия и Индия вполне самодостаточны с точки зрения сельского хозяйства, вполне возможен рост в сегменте агроэкспорта, хотя здесь еще большой объем работы», — заключил Манкевич.

11 марта сообщалось, что Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. По данным индийского министерства торговли и промышленности, товарооборот двух стран по итогам 10 месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.