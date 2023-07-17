Хуснуллин заявил об отсутствии повреждения опор Крымского моста

В результате теракта повреждения опор Крымского моста нет. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 17 июля, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение по второй части — по направлению в Тамань — разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет со второй стороны — по направлению в Керчь — поврежден, произошло осевое смещение на 70–80 см, но в целом он находится на опоре. Строители и проектировщики проводят обследование полноценное. Работают водолазы. Могу сообщить, что, по первым, предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет», — доложил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что на мосту организованы пункты питания и раздача воды, дежурят медики. Машины находятся на стационарных парковках. Действует паромная переправа. Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.

По словам Хуснуллина, пробные 3 т автомобилей запустят на дороге после полуночи, а к часу ночи будет понятна общая картина. Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу суток. Кроме того, за сутки планируется восстановить освещение.

Двустороннее движение по первой стороне моста полностью восстановят к 15 сентября, а по второй — к 1 ноября. Сроки будут уточняться.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате произошедшего погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

По причине приостановки движения автомобилей по Крымскому мосту Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Для водителей доступно передвижение по сухопутному маршруту по территориям новых регионов, для пассажиров рейсовых автобусов доступна перевозка через Керченскую паромную переправу, уточнили в ведомстве. Работает железнодорожное сообщение.