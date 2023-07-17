Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Орле

В Орле в результате пожара в многоквартирном доме погиб мужчина 1987 года рождения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел около полуночи 16 июля в доме в переулке Ботанический. К моменту прибытия спасателей из окон квартиры на четвертом этаже шел сильный дым. В ходе разведки в одной из комнат был найден мужчина 1987 года рождения. Его передали медикам, которые констатировали смерть пострадавшего.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. В помещении выгорели предметы мебели и мусор, пишет InfoOrel.ru. Причина пожара устанавливается.

В ночь на понедельник, 17 июля, пожар случился в СНТ «Веснянка» в Красноярском крае. В дачном доме были найдены тела мужчины и женщины.