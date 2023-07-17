Лукашенко подписал закон о создании с Россией совместных учебно-боевых центров

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил, сообщается в понедельник, 17 июля, на сайте белорусского президента Александра Лукашенко.

Соответствующий закон был подписан Лукашенко.

«Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», — говорится в сообщении.

28 июня нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации данного соглашения между Белоруссией и Россией.

31 января президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ был подписан в Минске 28 марта 2023 года.

В том же месяце белорусское минобороны заявляло о продолжении наращивания региональной группировки сил Белоруссии и России.

19 декабря 2022 года во время переговоров в Минске Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений «в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации».