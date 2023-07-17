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Двое полицейских получили ножевые ранения при задержании нарушителя под Тулой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двое полицейских получили ножевые ранения во время задержания злоумышленника в Тульской области. Об этом 17 июля сообщили на сайте регионального МВД.

В поселке Красный Богородицкого района жительница одного из домов вызвала сотрудников полиции из-за буянящего сына. Правоохранители прибыли на вызов и встретили сопротивление со стороны мужчины, который набросился на них с ножом.

Стражи порядка получили ранения. Также уточняется, что они были вынуждены открыть огонь, чтобы утихомирить злоумышленника, поскольку он создавал угрозу жизни своими действиями не только полицейским, но и пожилому отцу.

«Двум сотрудникам полиции были причинены травмы. С целью пресечения дальнейших противоправных действий агрессивного мужчины и обеспечения безопасности граждан <...> было принято решение о применении табельного оружия, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение», — сказано в сообщении ведомства.

Полицейским и мужчине оказали медицинскую помощь.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Уточняется, что в УМВД по Тульской области проведут служебную проверку о правомерности применения табельного оружия.

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До этого, 7 июля, в Кемеровской области неадекватный мужчина ранил двумя ножами двух сотрудников правоохранительных органов при попытке прорваться в отдел полиции Кисилевска. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, злоумышленника удалось задержать. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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