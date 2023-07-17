Путин проводит совещание в связи с терактом на Крымском мосту. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 июля, проводит совещание в связи с терактом на Крымском мосту. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как ранее в этот день рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на совещании с докладом по ситуации выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Он утром в этот день отправился на место происшествия.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате произошедшего погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали.

Следственный комитет (СК) России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. При этом движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.