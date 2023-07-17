Рейсы из Египта начали проверять из-за вспышки неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта из-за сообщений о случаях неизвестного заболевания в провинции Кена. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщило ведомство на своем сайте.

Уточняется, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.

«В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр»», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор во взаимодействии с египетской стороной и международными организациями осуществляет сбор информации о природе заболевания, рисках его распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.

Основным переносчиком лихорадки денге являются комары Aedes aegypti (комар желтолихорадочный), в отсутствии которых заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности, уточнило ведомство.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности — носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства для отпугивания и уничтожения насекомых, ставить сетки на окна и двери в помещениях.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Денге («костоломная лихорадка») — вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Заболеваемость лихорадкой Денге растет: если в 2000 году зарегистрировано 505 430 случаев заражения этой инфекцией, то в 2019 году — уже 5,2 млн, сообщила 17 июля «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

«У большинства пациентов с Денге болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами и в течение одной — двух недель состояние улучшается. В редких случаях Денге может протекать тяжело и приводить к смерти», — цитирует газета ВОЗ.

Днем ранее стало известно, что в Египте в деревне Аль-Алекат к югу от Каира болезнь неизвестного происхождения поразила уже около 1 тыс. человек.

17 июля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная напомнила, что лихорадка денге для России является завозным заболеванием — на территории РФ его выявляли только у тех, кто возвращался из-за рубежа, уточнила она.