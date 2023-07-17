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Уфимка ранила подростка ножом в сердце за мат

СК предъявил обвинение жительнице Уфы, ранившей подростка ножом в сердце за мат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жительница Уфы обвиняется следствием в покушении на убийство подростка, женщина ранила несовершеннолетнего ножом в сердце из-за его нецензурной брани. Об этом 17 июля сообщило Следственное управление Следственного комитета по Башкирии в своем Telegram-канале.

Нападение произошло 1 июля на территории уфимского садово-некоммерческого товарищества «Вишенка» во время застолья в садовом доме. К двум женщинам присоединился 17-летний знакомый хозяйки дома.

«В ходе застолья между гостьей и несовершеннолетним произошел конфликт, поскольку женщина стала предъявлять претензии из-за нецензурных выражений молодого человека. В ходе ссоры злоумышленница ударила ему в грудь ножом», — добавили следователи.

Подозреваемая сбежала с места преступления, но ее задержали. Женщина раскаялась в произошедшем. По ходатайству следствия ее арестовали на два месяца.

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Ранее в этот день министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что хирурги детской клинической больницы № 17 в Уфе сохранили жизнь подростку с ножевым ранением сердца. Операция прошла на работающем органе, состояние подростка в момент поступления было критическим.

В настоящее время угрозы жизни пациента нет.

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