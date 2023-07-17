Более 700 дворов отремонтировали в Сахалинской области с начала года
В Сахалинской области с начала 2023 года привели в порядок 720 дворовых территорий из запланированных 1,2 тыс. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
На сегодняшний день работы по устранению дефектов асфальтового покрытия завершены в восьми районах региона. Речь идет о Смирныховском, Холмском, Поронайском, Невельском, Томаринском, Макаровском, Корсаковском и Долинском районах.
Лидером по числу отремонтированных объектов является Корсаковский район, где в порядок привели 100 дворов.
В остальных районах работы продолжаются. В Анивском районе отремонтировали 38 дворов из запланированных 79, а в Охинском — 39 из 54.
Отмечается, что наибольший объем работ запланирован в Южно-Сахалинске. Ремонтом охватят 605 дворов, на данный момент в порядок привели 202.