Движение ограничат на двух мостах в Красноярске

В Красноярске временно ограничат движение сразу по двум мостам, на которых в настоящее время ведутся ремонтные работы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Речь идет о переправах на улице Мичурина и Брянской. С 20 июля на мосту на Мичурина перекроют полосы в сторону Октябрьского моста, движение организуют по встречной. С этого же дня закроют полосы в сторону выезда из города и на мосту на Брянской.

Информагентство отмечает, что работы будут проводиться с 8:00 до 22:00. Частично ограничения снимут 10 августа, после чего ремонт переместится на другую сторону мостов.