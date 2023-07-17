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Житель Приамурья ожидает суда за пьяное ДТП с одним погибшим

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В Амурской области завершено расследование уголовного дела о пьяном ДТП, в результате которого один человек погиб и один пострадал. Суда ожидает 36-летний житель Магдагачинского района, ранее судимый за убийство и хищения, сообщает СУ СКР по региону.

Авария произошла 26 апреля 2023 года в поселке Ушумун. По данным следствия, обвиняемый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, посадив в машину троих пассажиров. Во время поездки водитель уснул, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате один из пассажиров погиб на месте. Мужчина, сидевший рядом с водителем, получил черепно-мозговую травму, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, в момент ДТП все находившиеся в машине не были пристегнуты ремнями безопасности. У самого водителя отсутствовали права на управление транспортом, пишет Амурская Служба Новостей.

Расследование уголовного дела по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 17 июля сообщалось, что в Хабаровске ожидает суда 53-летний автомобилист, который в состоянии опьянения сел за руль и вылетел на остановку, где насмерть сбил 56-летнюю женщину.

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