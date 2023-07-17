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Наука и техника
Маск посоветовал человечеству довериться его ИИ-разработкам

Маск посоветовал человечеству довериться его ИИ-разработкам

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Глава SpaceX и основатель xAI Илон Маск заявил, что человечеству можно доверять его новой компании по разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он рассказал 17 июля во время эфира в сервисе Twitter Spaces.

Он отметил, что в отличие от уже существующих конкурентов его компания только начинает свою деятельность и пока развитие работы ИИ находится на этапе разработки. Маск уточнил, что целью компании является создание хорошего ИИ, который бы испытывал «максимальное любопытство и стремился к истине».

При этом, по словам предпринимателя, сейчас xAI столкнется с серьезной конкуренцией с такими сервисами, как OpenAI и Google, дополняет «Газета.Ru».

«Только в отличие от этих компаний, цель xAI — в создании полезного ИИ, который будет сообщать то, во что действительно верит», — подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, Маск заметил, что конкуренция сделает ИИ от разных компаний в целом более честными.

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13 июня Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта xAI. После своего заявления он запустил сайт компании. На нем сказано, что бизнесмен соберет команду профессионалов из бывших сотрудников Google, Microsoft, Tesla и других компаний технологической сферы.

Позднее предприниматель рассказал, что xAI будет использовать для обучения своей модели искусственного интеллекта публикации соцсети Twitter.

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