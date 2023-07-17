Сухогруз ВМС США почти сутки стоял на мели у Бахрейна

Сухогруз Военно-морских сил (ВМС) США почти сутки простоял на мели у Бахрейна. Об этом сообщила газета американского министерства обороны Stars and Stripes в воскресенье, 16 июля.

Грузовой корабль Alan Shepard водоизмещением 19 тыс. т сел на мель в эти выходные в Бахрейне. На борту находилось около 85 человек.

«В субботу днем в Бахрейне сухогруз ВМС США USNS Alan Shepard (T-AKE-3) сел на мель, двигаясь от верфи в Аль-Хидде к причалу в порту Халифа бин Салман», — сказано в материале.

Утром в воскресенье во время прилива судно маневрировало и пришвартовалось у пирса.

О пострадавших не сообщается, повреждений у корабля не обнаружено. Ведется расследование инцидента.

До этого, 25 мая, сообщалось о севшем на мель в Суэцком канале сухогрузе Xin Hai Tong, зарегистрированном в Гонконге. Тогда он перекрыл путь еще четырем судам. К месту происшествия были направлены буксиры, которые сдвинули 189-метровый корабль с места, чтобы вернуть его на воду.