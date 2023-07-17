Реклама
Прямой эфир
Мир
Один человек погиб и около 60 пострадали в ДТП с автобусов в Чехии
Политика
Путин заявил об ответе России после теракта на Крымском мосту
Общество
Путин поручил разработать предложения по повышению безопасности Крымского моста
Мир
Лукашенко подписал закон о создании с Россией совместных учебно-боевых центров
Общество
Через Керченский пролив начали переправлять легковые авто на паромах
Мир
РФ на заседании СБ ООН поднимет вопрос преследования Киевом митрополита Павла
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал решение по зерновой сделке окончательным
Мир
Швеция выделит Украине около $590 млн на проведение реформ для вступления в ЕС
Мир
В Китае заявили о поддержке любых контактов по зерновой сделке
Мир
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки
Мир
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе
Авто
Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным
Наука и техника
Маск посоветовал человечеству довериться его ИИ-разработкам

Сухогруз ВМС США почти сутки стоял на мели у Бахрейна

0
Фото: navy.mil
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сухогруз Военно-морских сил (ВМС) США почти сутки простоял на мели у Бахрейна. Об этом сообщила газета американского министерства обороны Stars and Stripes в воскресенье, 16 июля.

Грузовой корабль Alan Shepard водоизмещением 19 тыс. т сел на мель в эти выходные в Бахрейне. На борту находилось около 85 человек.

«В субботу днем в Бахрейне сухогруз ВМС США USNS Alan Shepard (T-AKE-3) сел на мель, двигаясь от верфи в Аль-Хидде к причалу в порту Халифа бин Салман», — сказано в материале.

Утром в воскресенье во время прилива судно маневрировало и пришвартовалось у пирса.

О пострадавших не сообщается, повреждений у корабля не обнаружено. Ведется расследование инцидента.

Пути лишения: какие риски для экономики создал затор в Суэцком канале
Эксперты ожидают роста цен на товары АПК и продукты питания, а также множество судебных исков

До этого, 25 мая, сообщалось о севшем на мель в Суэцком канале сухогрузе Xin Hai Tong, зарегистрированном в Гонконге. Тогда он перекрыл путь еще четырем судам. К месту происшествия были направлены буксиры, которые сдвинули 189-метровый корабль с места, чтобы вернуть его на воду.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023