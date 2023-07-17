Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе

В МИД РФ прошла встреча замглавы ведомства Андрея Руденко с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Москве Поладом Бюльбюль-оглы. Об этом 17 июля говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы обсуждены ситуация на Южном Кавказе, процесс примирения Баку и Еревана», — заверили в МИД.

Москва подтвердила необходимость полного и немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления транспортного сообщения по нему в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Также в МИД указали на необходимость создания условий для нормального жизнеобеспечения населения

Замминистра напомнил, что Россия всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана, привержена духу и букве двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии.

«В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами», — добавили в МИДе.

Замглавы МИД РФ подтвердил готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне.

Ранее, 15 июля, российский МИД отметил, что у России вызывает озабоченность ситуация вокруг Нагорного Карабаха, которая в настоящее время начала развиваться по негативному сценарию, несмотря на то что Армения под эгидой Евросоюза (ЕС) признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

В ведомстве отметили, что неотъемлемой частью мирного соглашения должны стать четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года.