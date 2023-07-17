Реклама
Прямой эфир
Мир
Один человек погиб и около 60 пострадали в ДТП с автобусов в Чехии
Политика
Путин заявил об ответе России после теракта на Крымском мосту
Общество
Путин поручил разработать предложения по повышению безопасности Крымского моста
Мир
Лукашенко подписал закон о создании с Россией совместных учебно-боевых центров
Общество
Через Керченский пролив начали переправлять легковые авто на паромах
Мир
РФ на заседании СБ ООН поднимет вопрос преследования Киевом митрополита Павла
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал решение по зерновой сделке окончательным
Мир
Швеция выделит Украине около $590 млн на проведение реформ для вступления в ЕС
Мир
В Китае заявили о поддержке любых контактов по зерновой сделке
Мир
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки
Мир
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе
Авто
Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным
Наука и техника
Маск посоветовал человечеству довериться его ИИ-разработкам
Сюжет:

Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МИД РФ прошла встреча замглавы ведомства Андрея Руденко с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Москве Поладом Бюльбюль-оглы. Об этом 17 июля говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы обсуждены ситуация на Южном Кавказе, процесс примирения Баку и Еревана», — заверили в МИД.

Москва подтвердила необходимость полного и немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления транспортного сообщения по нему в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Также в МИД указали на необходимость создания условий для нормального жизнеобеспечения населения

Замминистра напомнил, что Россия всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана, привержена духу и букве двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии.

«В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами», — добавили в МИДе.

Замглавы МИД РФ подтвердил готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне.

Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

Ранее, 15 июля, российский МИД отметил, что у России вызывает озабоченность ситуация вокруг Нагорного Карабаха, которая в настоящее время начала развиваться по негативному сценарию, несмотря на то что Армения под эгидой Евросоюза (ЕС) признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

В ведомстве отметили, что неотъемлемой частью мирного соглашения должны стать четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023