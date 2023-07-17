В Китае заявили о поддержке любых контактов по зерновой сделке
Китай поддерживает продолжение любых контактов между сторонами по зерновой сделке, если они будут иметь место. Об этом 17 июля заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
«Мы поддерживаем продолжение контактов [по поводу зерновой сделки] между всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом дипломат отметил, что при контактах нужно учитывать интересы России.
Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. По его словам, РФ немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики вместе с заходом иностранных судов в российские порты.
Также в этот день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Он указал, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада.
В свою очередь, в МИД России заявили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза зерна использовались в целях проведения террористических атак.
Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продуктовая сделка вошла в историю как дипломатическая победа, так как она препятствовала продовольственному кризису в мире.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.