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В Китае заявили о поддержке любых контактов по зерновой сделке

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Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko
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Китай поддерживает продолжение любых контактов между сторонами по зерновой сделке, если они будут иметь место. Об этом 17 июля заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы поддерживаем продолжение контактов [по поводу зерновой сделки] между всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом дипломат отметил, что при контактах нужно учитывать интересы России.

Стамбульское погашение: зерновая сделка прекращается с 18 июля
Почему Москва выступила против дальнейшего продления инициативы

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. По его словам, РФ немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики вместе с заходом иностранных судов в российские порты.

Также в этот день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Он указал, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада.

В свою очередь, в МИД России заявили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза зерна использовались в целях проведения террористических атак.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продуктовая сделка вошла в историю как дипломатическая победа, так как она препятствовала продовольственному кризису в мире.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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