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Экономист спрогнозировал будущий курс рубля

Экономист Григорьев рассказал о фундаментальных факторах, влияющих на курс рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Рост курса доллара и евро во время утренних торгов мог быть спровоцирован событиями в Крыму, но они могли оказать только скоротечное влияние, а ослабление рубля происходит за счет фундаментальных факторов. Об этом кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал в понедельник, 17 июля. Также он описал будущее курса национальной валюты.

Экономист отметил, что конъюнктурные факторы всегда влияют на курс, однако есть и фундаментальные факторы, оказывающие негативное влияние на национальную валюту, например, падение экспортных поступлений в последние месяцы на фоне существенного роста импорта.

«Впервые за долгое время у России по итогам II квартала отрицательное сальдо торгового баланса, то есть соотношение поступлений от экспорта и платежей по импорту. Конечно, это негативно влияет на рубль», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

Григорьев допустил, что настоящий курс более-менее устраивает правительство, Центробанк, экспортеров и отчасти импортеров, поэтому, пока какой-то существенный рост маловероятен.

«Если только не будут происходить какие-то резкие события, как сегодняшнее или другие политические или экономические изменения. Они могут рубль сильнее сдвинуть вниз, но если ничего такого не произойдет, он будет находиться на этом интервале — 90–92 рубля», — спрогнозировал эксперт.

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Утром 17 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей. В дальнейшем курс евро опустился ниже 102 рублей, оставаясь вблизи этого уровня, сообщает телеканал «360».

При этом доллар вырос на 0,79%, до 90,77 рубля, юань — на 0,21%, до 12,647 рубля.

Ранее, 6 июля, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, комментируя ослабление рубля, заявила, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении российской валюты. Регулятор не планирует проводить интервенции. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.

В свою очередь председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.

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