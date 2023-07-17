Готовность моста через реку Нюя в Якутии превысила 75%

В Ленском районе Якутии продолжается строительство моста через реку Нюя, техническая готовность достигла 77%. Об этом сообщает ГКУ «Управтодор Республики Саха (Якутия).

Подрядчик уже завершил устройство опор и монтаж металлоконструкций пролетного строения. Продолжаются обустройство земляного полотна и разработка выемки на подходах к сооружению, пишет ИА SakhaNews.

Согласно проекту, протяженность мостового перехода составит 183 м. На подходах общей протяженностью 1,57 км будет уложен асфальт.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, сдать объект планируется в IV квартале 2023 года. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».