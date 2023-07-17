Йеллен заявила Джентилони о важности сохранения мощной поддержки Киева

Глава минфина США Джанет Йеллен на встрече с еврокомиссаром по вопросам экономики Паоло Джентилони указала на важность сохранения существенной поддержки Украины. Об этом сообщается 17 июля в заявлении для печати министерства финансов Соединенных Штатов, которое распространили по итогам переговоров Йеллен и Джентилони на полях совещания министров финансов и управляющих центральных банков стран «группы двадцати» (G20) в Гандинагаре (Индия).

«Министр Йеллен обсудила [с Джентилони] необходимость сохранять мощную экономическую и бюджетную поддержку Украины и приветствовала недавнее предложение о помощи Украине, рассчитанное на несколько лет», — сказано в сообщении.

Детали не указаны.

«Кроме того, министр Йеллен затронула тему эволюции многосторонних банков развития и международного налогообложения», — дополнили в министерстве.

8 июня газета Politico привела мнение представителей вашингтонской администрации высокого ранга о том, что дальнейшая американская помощь Киеву и международная репутация действующего американского президента Джо Байдена связаны с итогами контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если оно будет успешным, Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву, при противоположной ситуации «эта поддержка, вероятно, прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию» украинского конфликта.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин написала 6 июня в Twitter, что помощь украинской стороне демонстрирует «тупость» Штатов. Она сказала, что не собирается поддерживать финансирование Украины, в то же время и не будет бороться против.

26 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что украинские власти заверили США, что не будут использовать поставляемую им американскую технику и вооружение для нанесения атак «по российской земле».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.