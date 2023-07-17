В Москве девушка оказалась в реанимации после удара стаканом по голове в баре

В баре в Москве молодой человек ударил девушку стаканом по голове, после чего ее доставили в реанимацию. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел утром 16 июля. К 21-летней Александре подошел парень, впоследствии между ними произошла ссора. Во время нее молодой человек ударил девушку стаканом по голове в область виска, а затем скрылся.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой раной щеки и височно-нижнечелюстной области.

Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее, 11 июля, бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила его в избиении. По словам адвоката женщины Никиты Кубасова, травмы, полученные потерпевшей, могли быть более существенными, если бы к ней на помощь не вышли домработница и водитель.