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Эксперт оценил внедрение цифрового рубля в России

Эксперт Порошин: внедрять цифровой рубль необходимо больше в бюджетном процессе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В настоящее время внедрять цифровой рубль необходимо больше в бюджетном процессе, нежели в платежах для физических лиц, считает член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Об этом он рассказал «Известиям» 17 июля.

«Если говорить о документе в целом, то в дальнейшем (через два-три года) он может стать основой для полноценного запуска цифрового рубля. Для массового внедрения в него нужно ввести еще огромное количество правок, изменений», — отметил Порошин.

Как он объяснил, на практике для пополнения цифрового кошелька можно будет перевести безналичные рубли в соотношении один к одному.

«При этом ежемесячная сумма для пополнения цифрового кошелька составит максимум 300 тыс. рублей. Чтобы снять цифровые рубли со счета, их следует также конвертировать в безналичные рубли — обменять напрямую безналичный цифровой рубль нельзя», — обратил внимание Порошин.

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Ранее, 11 июля, Госдума на заседании приняла закон о внедрении цифрового рубля во втором и третьем чтениях. Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.

В тот же день директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко рассказал, что использование цифрового рубля, работающего на закрытом блокчейне, как минимум в процессе государственных закупок и доведения средств до бюджетополучателей повысит прозрачность, скорость и эффективность таких операций.

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