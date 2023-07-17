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Минэнерго сообщило о продолжении сокращения экспорта нефти

Минэнерго: Россия сократит экспортный график нефти на август
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия снижает экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти, сообщили 17 июля в Минэнерго РФ.

«В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 000 баррелей/сутки график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки на III квартал 2023 года будет сокращен в объеме порядка 2,1 млн т, что соответствует обозначенному уровню сокращения экспорта на август», — говорится в Telegram-канале министерства.

Сокращение объемов затронет отгрузки в направлении морских портов России (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), а также трубопроводные поставки.

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В мае президент РФ Владимир Путин пояснил, что сокращение Россией добычи энергоресурсов связано с необходимостью поддержания ценовой конъюнктуры на мировых рынках. По его словам, уровень добычи нефти в РФ остается на должном уровне, несмотря на ее сокращение.

В начале апреля страны ОПЕК+ и Казахстан 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. Тогда же сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

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