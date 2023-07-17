Знание.Лекторий на VK Fest собрал свыше 15 млн просмотров в пяти городах России

В минувшие выходные в Москве прошел финальный день фестиваля VK Fest. Площадка Знания.Лектория, организованная при поддержке Российского общества «Знание», работала 15 и 16 июля в парке Горького.

Хедлайнерами стали знаменитые актеры, художники, путешественники, ученые, журналисты, представители креативной сферы и многие другие. Трансляции выступлений опубликованы в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

В первый день писатель и сценарист Александр Цыпкин поговорил о будущем российской научной фантастики с писателем-фантастом и сценаристом Сергеем Лукьяненко. Кроме того, спикеры площадки также обсудили тему здорового образа жизни. В дискуссии принимали участие диетолог, автор книг и статей о полезном питании Ирина Писарева, основоположник российской школы тайм-менеджмента Глеб Архангельский и психолог Любовь Розенберг.

Во второй день работы Знание.Лекторий продолжением программы стал разговор дизайнера Артемия Лебедева и генерального директора медиахолдинга News Media Максима Иксанова. Они обсудили начало творческого пути Лебедева и рассказали, как вести популярные блоги в сети.

На площадке лектория также состоялась дискуссия о новых технологиях в спорте. В ней участвовали олимпийские чемпионки Камила Валиева и Мария Киселева, баскетболист и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, олимпийский чемпион Александр Легков, футболист, а также участник «Фиджитал Игр» Александр Шешуков. Спикеры рассказали участниками о фиджитал-спорте и объяснили, как проходят соревновании на практике.

В этом году крупнейший российский музыкальный фестиваль VK Fest состоялся уже в восьмой раз. Впервые фестиваль прошел в пяти городах России — Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве.

Ранее, 14 июля, менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон сообщил «Известиям», что с начала работы сервиса на нем уже зарегистрировались 39 тыс. стримеров, из которых 19,5 тыс. хотя бы раз запускали трансляции.