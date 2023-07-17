Рыбак подорвался на взрывном устройстве в Славяносербске в ЛНР

В Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) на неустановленном взрывном устройстве подорвался рыбак. Об этом 17 июля сообщает местное управление МВД в своем Telegram-канале.

В ходе следственный действий было установлено, что мужчина на мопеде отправился на рыбалку на реку Северский Донец. Он съехал с грунтовой автодороги в лесной массив, где и подорвался на взрывном устройстве.

В результате местный житель 1957 года рождения был доставлен в местную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, полной ампутацией левой стопы, переломом голени, разрывом мягких тканей обеих нижних конечностей, а также травматическим шоком 1–2 степени.

Ранее, 6 июля, житель Донецка получил ранение после подрыва на мине «Лепесток», ему было оказана вся необходимая помощь в Республиканском травматологическом центре.

До этого, 26 июня, в Славяносербском районе ЛНР на неизвестном взрывном устройстве подорвались четыре человека. Один из них погиб, еще трое пострадали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.