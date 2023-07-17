Парк в Рязани атаковал непарный шелкопряд

В Рязани парк имени Гагарина пострадал от нашествия шелкопряда. Соответствующие фото вьющихся в воздухе и сидящих на стволах деревьев бабочек шелкопряда опубликованы в соцсетях.

Жители пишут, что общественное пространство буквально оккупировал этот вредитель, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на городские паблики.

В свою очередь, 62INFO.ru уточняет, что в этом году непарный шелкопряд уже нанес большой урон лесу Рязанской области. Под столицей региона можно проехать несколько километрови не встретить практически ни одного целого дерева.

Эксперты ранее сообщали, что в в этом сезоне объедать листву гусеницы шелкопряда уже не будут, так как они проходят стадию окукливания. А позже появятся бабочки. Однако, судя по количеству бабочек, их потомство будет впечатляющим, пишет портал.

Ранее в рязанских лесах установили феромонные ловушки для учета популяции. Эти данные нужны для учета популяции, чтобы специалисты могли ориентироваться, какие меры для борьбы с вредителем можно применить.